Hallan cuerpo en Lago Piru donde desapareció Naya Rivera actriz de Glee

Los Ángeles.- La Policía del Condado de Ventura (EUA) informó este lunes de que se ha localizado un cuerpo en el lago donde la actriz Naya Rivera desapareció el pasado miércoles cuando salió a navegar con su hijo.

El Sheriff del condado, ubicado al norte de Los Ángeles, no ha detallado si el cuerpo corresponde a la actriz, ya que aún están en fase de "recuperación", sobre la que darán más detalles en una rueda de prensa convocada a las 14.00 hora local.

Este es el sexto día de búsqueda de Rivera, de origen puertorriqueño y popular por aparecer en la serie de televisión "Glee".

La actriz, de 33 años, alquiló un bote de recreo con su hijo de 4 años a primera hora de la tarde pero cuando ninguno de los dos regresó, un segundo barco localizó al menor solo y dormido sobre la embarcación con un chaleco salvavidas.

Las autoridades indicaron que el menor estaba ileso y les había contado que salió a nadar con su madre, que no llevaba chaleco y nunca regresó.

Durante cinco días varias unidades han tratado de rescatar -las primeras horas- y recuperar el cuerpo de Rivera, una operación para la que se han utilizado buzos, drones y un sonar de barrido dada la escasa visibilidad debajo del agua en el cuerpo de agua.

Las cámaras de seguridad del Lago Piru, una reserva de 500 hectáreas, grabaron el momento en el que madre e hijo salieron en la embarcación, algo que la madre había hecho con anterioridad, según la Policía.

Un día antes del suceso, Rivera publicó en Twitter una fotografía en la que aparecía junto a su hijo con el mensaje: "Solo nosotros dos".

