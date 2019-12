Habra nuevo cómic de Batman... pero sin él

El comic con la nueva aventura de "Batman", Dark Knight Returns: The Golden Child, en la que participó el artista brasileño Rafael Grampá, con un libreto del legendario Frank Miller, se encuentra disponible en Estados Unidos a partir de este miércoles.

Con esta entrega inicia un nuevo ciclo en la historia de "El Caballero de la Noche", con una presencia casi simbólica, es decir, será un "Batman" sin "Batman", donde los protagonistas son herederos de los superhéroes que han copado páginas y pantallas a lo largo de la historia.

En una entrevista con el diario El País, el dibujante brasileño Rafael Grampa, premio Eisner 2008, quien colabora con Miller desde 2016, dijo que "esta historia no necesita Batman... Cuando empezamos a hacer la historia, pregunté: '¿Dónde colocamos a Batman?'. Y Frank Miller me dijo: ´Espera, ya verás que no lo vamos a necesitar´".

Esta es la cuarta entrega de la saga, en la que Miller coloca las historias de "Batman" en plena madurez, con el hombre murciélago cumpliendo 80 años, y que son protagonizadas por la nueva generación de superhéroes.

Para Grampa, el cambio generacional en la historieta es absoluto. "No tenemos a 'Batman', ni a 'Superman', ni a la 'Mujer Maravilla'... no tenemos a nadie de la generación antigua. Es sobre la nueva generación, con una nueva ideología con nuevas maneras de luchar, con nuevos ideales", afirmó.

Una de las novedades del título es la aparición de Jonathan, el chico de oro, un niño de cinco o seis años que, cuenta el dibujante, "es una especie de iluminado, un Buda, una mezcla de kriptoniano y amazona".

Grampa detalló en la entrevista con el diario español que el pequeño "representa esa nueva voz que surge este coro de jóvenes como Greta Thunberg, la activista sueca, y millares de otros que hoy en día utilizan sus voces como armas, que enseñan a los adultos a hacer lo que realmente es correcto o justo en este momento".

El sitio especializado en cómics, Screen Rant, publicó un adelanto con algunas de las láminas que se incluyen en la historieta y explicó que la narración cuenta la historia de Jonathan Kent, hijo se "Superman", y su vínculo con su hermana, Lara Kent, hija de "Superman" y "Wonder Woman".

De igual manera muestra cómo Carrie Kelley ha asumido el papel de "Batwoman", todo en una encrucijada por salvar el planeta, con un cameo de Greta recibida como una estrella del rock en la cumbre de la ONU contra el cambio climático.