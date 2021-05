Habrá nueva serie de animación de Batman y su creador está involucrado

HBO Max, animada por el buen resultado que las series de Marvel y Star Wars están dando en Disney+, prepara nuevas series protagonizadas por algunos de los héroes DC más populares.

Batman vuelve con una serie de animación producida por JJ Abrams y Superman, con una centrada también en los primeros años del personaje.

La primera imagen de 'Caped Crusader' es ciertamente una reminiscencia de aquella, que muestra a un Batman inquietante que se cierne sobre Gotham City.

Abrams y Reeves ya han colaborado en otras ocasiones, notablemente con la primera entrega de 'Cloverfield', que produjo el primero y dirigió el segundo.

Sam Register, presidente de Warner Bros. Animation, afirma que "estamos reuniendo a tres maestros de la narración con J.J., Matt y Bruce -cada uno con su propia comprensión intuitiva y cariño por el personaje- para crear una nueva serie que continuará con el mismo legado de innovación" que supuso la fundacional 'Las aventuras de Batman' de Timm.

Two of DC's finest in two brand new animated series! ??



BATMAN: CAPED CRUSADER and MY ADVENTURES WITH SUPERMAN coming soon to @HBOMax and @CartoonNetwork.https://t.co/lwqHZWvN0O pic.twitter.com/FXVdZDaza6