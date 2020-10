Gwen Stefani y Blake Shelton ¡ se casan !

Gwen Stefani y Blake Shelton, ambos coaches de "The Voice", están comprometidos y compartiendo la buena nueva en sus redes sociales

La cantante pop y el astro de la música country publicaron una foto el martes anunciando su compromiso. "Ey @gwenstefani gracias por salvar mi 2020... Y el resto de mi vida.. Te amo. ¡Oí un SÍ!", escribió Shelton.

Un representante del cantante confirmó que la pareja se comprometió recientemente en Oklahoma, donde vive Shelton.

Los artistas se conocieron como jurados de la competencia de canto "The Voice". Luego que Shelton se divorció de la cantante Miranda Lambert y Stefani se divorció del músico Gavin Rossdale en 2015, ambos comenzaron a salir.

Desde entonces han grabado juntos varios duetos, incluyendo "Nobody But You", que ganó un Premio CMT de la Música Country la semana pasada.