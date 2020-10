Gucci lanza vestido para hombres

La marca italiana Gucci, presentó un vestido para hombres que se pondrá a la venta para como parte de su colección otoño-invierno 2020; esto con el fin de atacar los estereotipos de género que moldean la identidad masculina.

Este vestido fabricado con algodón, presenta cuadros escoceses beige y naranja; mangas cortas, botones de nácar, cuello tipo "Peter Pan" y en la cintura un lazo.

Según sus mismos diseñadores, está inspirado en la época grunge de los 90.

Tendrá dos presentaciones, una que costará $2,600 dólares, y una versión con motivos florales con un precio de $1,800 dólares.

Esta presentación polemizó las redes sociales, y mientras algunos usuarios aplaudieron el diseño, otros consideran que, independientemente de la "intención", el vestido es feo sin importar para quién va dirigido.

El problema no es que sea un vestido para hombre (lo que daría por estar fresquito en verano!). El problema no es el precio (sabemos que Gucci es un afano siempre). El problema es que el vestido es FEO y no tiene bolsillos. https://t.co/vIuok9OmQI