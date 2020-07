Muerte de Grant Imahara de Cazadores de Mitos toma al mundo por sorpresa

Estados Unidos.- El famoso ingeniero en robótica Gran Imanara, falleció a la edad de 49 a causa de un aneurisma cerebral. Durante el año 2005, el científico saltó a la fama por su trabajo en el programa de Discovery Channel, ´Los Cazadores de Mitos´.

Tras darse a conocer su deceso, sus excompañeros Kari Byron y Adam Savage expresaron sus condolencias en las redes sociales.

I´m at a loss. No words. I´ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I´ll miss my friend.