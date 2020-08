Christian Nodal y Belinda son captados besándose apasionadamente

Christian Nodal, ha compartido un video en su cuenta de Instagram, donde se le puede ver a beso y beso con Belinda, arriba de yate.

En en corto clip a blanco y negro, se les ve a los dos muy enamorados "comiéndose" a besos.

Se sabe que la pareja pasó un fin de semana muy romántico en Valle de Bravo.

"Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre. Te amo @belindapop Espero y esta "publicidad" nos dure pa toda la vida mi amor", se puede leer en la publicación del cantante.