Gomita responde mensaje de Laura G al estilo Danna Paola

Después de que Aracely Ordaz, mejor conocida como "Gomita", había comentado en entrevista para el programa De Primera Mano, que había sufrido agresiones por parte de Laura G y Cecilia Galiano, recibió una respuesta por parte de la conductora de Venga la Alegría.

Después de sus declaraciones, Laura G respondió ante las mismas cámaras que todo lo que se hacía en el programa era planeado por la producción, parte del guión y dijo que pese a que nunca fueron amigas, la trató como reina cuando la invitó a su programa de radio, y dice tener las pruebas.

"Yo nunca tuve una amistad con ella y lo digo abiertamente Cecilia y yo estábamos muy unidas, siempre estábamos platicando juntas, hay personas con las que te llevas mejor que con otras", dijo Laura G.

Además, resaltó ser una persona muy abierta, honesta y directa, por lo que siempre dijo que no eran amigas, "pero de eso a que yo me dedicara a atacarla están muy equivocados y ella está muy equivocada".

"Quizá le faltan temas en su vida, yo estoy en otra cosa, es una invitación a hay que viajar ligeros, si tú consideras que te hice daño, yo la verdad creo que no, te mando muchos besos, lo mejor para ti en tu vida", aprovechó G para decirle a Gomita ante las cámaras.

Pero tal parece que a "Gomita" no le gustó el mensaje y a través de sus historias de Instagram, muy al estilo Danna Paola, le envió una respuesta.

"Entonces tengo decir que no me hiciste nada, que me trataste muy bien para que así digas que no soy culera. Hoy Danna Paola entró en mí", dijo.