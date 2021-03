Godzilla vs Kong llega a salas este miércoles, ¿lo mejor del monsterverse?

El estreno de Godzilla vs Kong despertó desde un inicio altas expectativas en los fanáticos de los monstruos y en las cadenas de cine mexicanas. Pues antes de ser pospuesta por motivos de la pandemia era considerado uno de los grandes blockbuster del verano.

Ahora con las primeras reseñas por parte de la crítica especializada las expectativas ante una cinta enorme llena de grandes sorpresas han despertado más el interés de los fanáticos mexicanos, quienes desde el primer tráiler volcaron las redes sociales con una infinidad de "memes" en los que incluso formaron bandos del lado de cada uno de los gigantes.

La película de la lucha de gigantes es la tercera de la saga de Monstros que se planea, y el enfrentamiento entre los grandes titanes parece ser que no será el único, pues tendrán que unirse para vencer a quien parece ser el villano de la historia.

La historia a cargo de Adam Wingard, director de "A horrible way to die" se centrará en la importancia de los vínculos entre los seres humanos y los monstruos de otras galaxias.

Godzilla vs Kong estará ambientada un futuro no muy lejano, pues el mismo Wingard ha decidido que la historia se desarrolle en los años actuales, llevando al espectador a cuestionarse ciertamente de donde viene y hacia dónde quiere llegar pues los cuestionamientos existenciales será lo primero que descubrirá el espectador que acuda a las salas de cine.

En la cinta protagonizada por Alexander Skarsgard, participan también Kyle Chandler, la joven actriz de la serie ´Stranger Things´ Millie Bobby Brown, además de la mexicana Eiza González.

El presupuesto de la cinta es de alrededor de 155 millones de dólares, sin embargo se espera que su estreno en taquillas represente ganancias del doble de la inversión por la gran expectativa que ha generado entre los fans y los no tan fanáticos de la película que apunta a ser la gran salvadora de las salas de cines no solo en México, si no también a nivel mundial.