Gigi Hadid prefiere los establos a las pasarelas

Gigi Hadid tiene apenas 24 años y es una de las supermodelos más cotizadas en el mundo de la moda, ya que ha desfilado para las marcas más importantes de la alta costura. Sin embargo, la joven dejó entrever en una entrevista que su vida va más allá de las pasarelas, pues disfruta relajarse en una granja, junto a sus padres y hermanos.

´´La granja me ha hecho disfrutar los placeres más simples, como el arte, la jardinería, cocinar y pasar el tiempo con mis seres queridos y animales, sin preocuparme de lo que traigo puesto o cómo me veo, estar lejos de la ciudad y del ojo público me hace sentir como una niña de nuevo, y esa libertad ha sido muy curativa´´, respondió Hadid a una pregunta de Kendall Jenner, en una entrevista para la revista Harper´s Bazaar, que reunió a las mejores amigas de Gigi.

La sesión de preguntas incluyó a Kendall Jenner, Serena Williams y Taylor Swift, entre otras personas de su círculo cercano, como Blake Lively, quien le preguntó sobre su talento en la carpintería. ´´Cuando voy a la granja, me entretiene encontrar cosas nuevas y saber si puedo llevarlas a cabo, por eso se me ocurrió hacer una silla, construí el marco de madera y le puse el barniz pero fallé miserablemente, sin embargo seguí intentando y todo salió mejor, me gusta intentar hacer las cosas y aprender de mis fallas´´, compartió.

Y aunque es una de las modelos más populares del momento, al posar para las portadas de revistas como Vogue, además de ser uno de los rostros de IMG Models, una de las agencias más importantes de la moda, Gigi prefiere no perder el piso, ya que la tenista Serena Williams le preguntó sobre su forma de mantener la sencillez.

´´Mis sueños se han cumplido y he experimentado muchas cosas, pero mi diálogo interior es el de reflexionar y mantener la integridad en las cosas que hago, además de creer que todas las cosas que nos suceden, para bien o para mal, es una experiencia positiva, intento ver las cualidades buenas en las personas y siempre tengo en mente que todos intentamos crecer y ser mejores cada día´´, aseveró. (Con información de Agencias)