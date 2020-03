Gana en la Berlinale... podría ir a prisión

Un cineasta iraní que acaba de ganar el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín recibió una citación de las autoridades para cumplir una pena de un año de prisión debido al contenido de sus películas, dijo su abogado.

La sentencia de Mohammad Rasoulof deriva de tres filmes que las autoridades consideran "propaganda contra el sistema", dijo el abogado Nasser Zarafshan. También incluye una orden que le prohíbe hacer películas durante los próximos dos años.

El realizador recibió la citación en un mensaje de texto enviado por la judicatura, dijo Zarafshan. Rasoulof no se entregará a las autoridades y apelará, sobre todo en vista de la actual epidemia de coronavirus en Irán, dijo el abogado. Las autoridades ya han licenciado a 54,000 presos ante el temor al contagio del virus en el sistema penitenciario.

La prensa estatal no informó de inmediato sobre la citación al cineasta, y las autoridades judiciales no emitieron declaraciones. Rasoulof acaba de ganar el máximo premio de la Berlinale por There Is No Evil. La película cuenta cuatro historias relacionadas con el empleo de la pena de muerte en Irán y la libertad personal bajo la tiranía.

Rasoulof no pudo presentarse el sábado a recibir el galardón porque las autoridades iraníes le prohibieron salir del país. Los organizadores del festival colocaron una silla vacía y un cartel con el nombre de Rasoulof en la conferencia de prensa sobre su película. La agencia noticiosa alemana dpa informó que la hija de Rasoulof, Baran, recibió el Oso de Oro en su nombre.

Rasoulof ya había enfrentado problemas por su trabajo en Irán. En 2011, él y el director Jafar Panahi fueron arrestados por filmar en el país sin una autorización.

Ambos fueron sentenciados a seis años en prisión y se les prohibió hacer cine por 20 años bajo cargos que incluyeron "hacer propaganda" contra el sistema gobernante, pero la pena de Rasoulof fue luego reducida a un año en una apelación. Su cinta Goodbye ganó un premio en Cannes en 2011, pero el director tampoco fue autorizado a viajar a Francia para aceptarlo. (Con información de Agencias)