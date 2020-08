GOT es la serie más pirateada del mundo

Aunque las plataformas de streaming han facilitado el acceso a un impresionante catálogo de contenido audiovisual, lamentablemente aún son muchos los fans que optan por descargar de manera ilegal películas y series a través de Internet.

Game of Thrones tiene el nada honroso primer lugar en ser la serie más pirateada actualmente, incluso un año después de su desenlace Juego de tronos fue la serie con más descargas ilegales en el mundo durante el confinamiento.

Parrot Analytics ha recopilado datos sobre las series de televisión más pirateadas de los últimos dos meses, coincidiendo con el confinamiento por Coronavirus y Juego de tronos ocupa el primer lugar, seguida por Rick y Morty, My Hero Academia, The Walking Dead y Bob Esponja.

En el sexto puesto aparece Los 100, seguida de The Mandalorian, The Flash y Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., cierra el top ten la serie de animación de Harley Quinn. En 2017 GOT también lideró la lista de las series con más descargas ilegales.