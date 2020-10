'Cleopatra' volverá al cine de la mano de Gal Gadot

ESTADOS UNIDOS.- De "Wonder Woman" (2017) al antiguo Egipto, la actriz Gal Gadot y la cineasta Patty Jenkins llevarán de nuevo a la gran pantalla la legendaria historia de Cleopatra.

I love embarking on new journeys,I love the excitement of new projects, the thrill of bringing new stories to life.Cleopatra is a story I wanted to tell for a very long time.Can´t be more grateful about this A team!! @PattyJenks @ParamountPics #AtlasEntertainment #LaetaKalogridis https://t.co/qLH7vfCaUo