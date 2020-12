Gabriel Soto reaccionó tras la difusión de su video íntimo

En el video difundido hoy en las redes sociales, se puede ver al actor exhibiendo sus partes íntimas.

Gabriel Soto dice que se hace responsable de este tema y pide el apoyo a periodistas para manejar la situación con ética.

"No voy hablar mucho de tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que esto pasó hace muchos años... Me hago completamente responsable de este tema" ...