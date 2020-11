Gabriel Montiel hace apología de la violación y desata fuertes críticas en redes sociales

CDMX.- El youtuber y comediante mexicano Gabriel Montiel, quien es ampliamente conocido como Werevertumorro, tocó la fibra sensible de la comunidad de Internet, despertando gran desprecio e indignación en torno a un video por el que se le acusa de haber hecho apología de la violación.

En dicho video, se simula que el comediante está teniendo relaciones sexuales con un varón mientras este está dormido y cuando este despierta, intenta eludir la situación afirmando que todo fue un accidente. Es en ese momento que se hace mención de que la víctima estaba bajo los influjos del alcohol.

No se tuvo que espera mucho tiempo para que el video comenzara a generar reacciones negativas, pues una gran mayoría se mostró decepcionada de Gabriel Montiel por su falta de sensibilidad ante este serio problema que suponen los crímenes de origen sexual.

Un informe periodístico de Animal Político, el cual fue publicado durante el año 2017, estableció que en México -tomando en cuenta solo los casos que se denuncian- se registran unos 80 casos de violación cada 24 horas. Por diferentes factores, muchas de las víctimas no denuncian los hechos.

Y aquí un tiktok del @werevertumorro haciendo alusión a la violación como si fuera un tema chistoso.



Púdranse si creen que esto es gracioso. A este idiota lo siguen miles de niñxs y esto lo único que provoca es la normalización del abuso.



pic.twitter.com/YCZBcWPXnf — Lady Corrales (@SoyLadyCorrales) November 8, 2020

Decide disculparse públicamente

"Este video es para ofrecer una disculpa a todas las personas que ofendí con el video que subí hace algunos días. En ese momento yo no pensé. Fue una estupidez, una pendejada. Me hicieronn verlo varias personas cercanas y no tan cercanas, explicándome todas las razones, obvias por las que no lo era y fue un error", Gabriel Montiel

Pese a que ofreció una disculpa mediante un video, sus palabras parecen no haber tenido mucha aceptación entre la comunidad de internautas, pues opinan que su disculpa no resuelve nada y que el daño ya está hecho. Alegando que eso no cambia su falta de empatía en torno al la problemática.