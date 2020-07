Natalie Portman y otras celebridades fundan nuevo equipo de futbol femenino

LOS ÁNGELES, EUA.- La Liga Nacional de Futbol Femenino (NWSL) anunció hoy que un grupo mayoritario fundado por mujeres liderado por la actriz y activista ganadora del Premio de la Academia Natalie Portman y un grupo de fundadoras predominantemente mujeres se ha asegurado el derecho exclusivo de traer un equipo profesional de futbol femenino a Los Ángeles para comenzar en la primavera de 2022.

Portman y la capitalista de riesgo tecnológico Kara Nortman, la empresaria de medios y juegos Julie Uhrman y el capitalista de riesgo Alexis Ohanian, que lideraron la inversión con su fondo, Initialized Capital, están dejando de lado el modelo tradicional de propiedad. Al fundar el undécimo equipo de NWSL a través de un grupo inversor, conocido como Angel City, que incluye a Serena Williams y su hija, Alexis Olympia Ohanian, Jr., las actrices Uzo Aduba, Jessica Chastain, America Ferrera, Jennifer Garner y Eva Longoria, además de exjugadoras de la selección de Estados Unidos como Julie Foudy, Mia Hamm, Rachel Buehler, Shannon Boxx, Amanda Cromwell, Lorrie Fair Allen, Ronnie Fair Sullins, Joy Fawcett, Angela Hucles, Shannon MacMillan, Tisha Venturini Hoch, and Saskia Webber, Lauren Cheney Holiday y Abby Wambach.

El nuevo equipo de Los Angeles todavía no tiene un nombre oficial, siendo conocido por el nombre del grupo inversor, Angel City, será el undécimo equipo de la NWSL, que actualmente tiene nueve equipos, pero sumará al Racing Louisville FC para la temporada 2021.

