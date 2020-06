¡Fuera máscara! "La Parcera" muestra su rostro

MONTERREY.- "La Parcera", la mujer que maneja la cuenta de Instagram @KarlaLuna_LaVerdad, decidió quitarse la máscara para mostrar su rosto por primera vez, a una semana de que Karla Panini y Américo Garza le exigieran revelar su identidad.

En el programa Chisme No Like, la mujer además de revelar su rostro dijo los motivos por los que decidió crear la polémica cuenta de Instagram.

"He decidido quitarme la máscara porque están involucrando a mucha gente que no tiene nada que ver, aparte de eso se me ha acusado de cobarde, de que ya no me creen, de mil cosas que se han argumentado a través de mi anonimato, entonces para que vean que no soy ninguna cobarde, que no le tengo miedo a nadie", aseguró "La Parcera".