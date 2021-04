Frida Sofía responde y afirma que Enrique Guzmán golpeaba y abusaba de Silvia Pinal

La novela entre la dinastía Pinal sigue dando de que hablar. El día de hoy contestó el comunicado que Alejandra Guzmán subió ayer en sus redes sociales y en donde asegura meter las manos al fuego por su padre Enrique Guzmán, sin embargo la nieta hoy aseguró estar triste por lo que publicó su famosa madre y aseguró que el cantante de "Mi cabeza en tu hombro" no sólo la manoseó a ella sino que también golpeó y violó a Silvia Pinal en repetidas ocasiones.

Frida, también reveló que en una ocasión el ídolo del Rock casi le tumbó los dientes a su hija Alejandra.

"A ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad? "Conmigo se rompe la cadena de silencio, la negación de abuso, el esconder lo indescondible. No puedes tapar el sol con un dedo, the truth will set you free (la verdad nos hará libres). Yo me quiero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano para que logres estar bien y con la mente clara", deseó.