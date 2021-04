Frida Sofía acusa de abuso a su abuelo Enrique Guzmán

"Fue un hombre muy asqueroso, fue un hombre muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me manoseó desde los cinco", dijo sobre su abuelo.

"Lo más asqueroso de todo es que cuando estás tan chiquita y te dicen que ´esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere´, y pues a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia, entonces se vuelve algo normal.

La joven detalló que fue víctima de una violación.

"De repente me empezó a pasar otra vez (los abusos) con los novios de mi mamá bueno no los novios, los que tenía cuando entraban al pin... hotel. ¿Cómo no voy a estar empu...?".

Frida confirmó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que uno de los amantes ocasionales de Alejandra la violó.

Tras darse a conocer las declaraciones de su nieta, Enrique Guzmán lanzó una serie de tuits entre ellos: "Me preocupa mucho la inestabilidad mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo un hombre que me conoce perfectamente".