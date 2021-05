Foo Fighters, Jay-Z y Go-Go's , los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Rock

Cada uno será homenajeado durante una ceremonia de incorporación en Cleveland el 30 de octubre ante lo que los organizadores esperan que sea una sala llena de fanáticos que disfruten nuevamente de la música en vivo.

El salón también le dará la bienvenida a LL Cool J, Billy Preston y Randy Rhoads con premios a la excelencia musical, y honrará a Kraftwerk, Gil Scott Heron y Charley Patton como primeros influencers.

Con Jay-Z, el salón incluye a un ganador de 23 premios Grammy y al primer artista de rap en el Salón de la Fama de los Compositores. Su discografía incluye “Hard Knock Life”, “99 Problems” y “Empire State of Mind”. Ha tenido 14 discos No. 1.

Tras fungir como baterista de Nirvana, Dave Grohl pasó al centro del escenario con Foo Fighters, que llegó a ser una de las pocas bandas de rock moderno cómoda en grandes estadios. Su sonido contundente produjo los éxitos “Best of You”, “Everlong” y “Times Like These”.

Como banda compuesta exclusivamente por mujeres tocando sus propios instrumentos, The Go-Go's era una rareza relativa a principios de la década de 1980. Nacida de la escena punk rock de Los Ángeles, tuvo una serie de éxitos melódicos como “We Got the Beat”, “Our Lips Are Sealed” y “Vacation”.

Turner, recientemente celebrada en un documental de HBO, tuvo una de las historias de regreso más conmovedoras del rock. Luego de escapar de una relación abusiva con su esposo y socio musical Ike Turner, se convirtió en una estrella solista en los años 80 con éxitos como “What’s Love Got to Do With It”, “Private Dancer” y ““We Don’t Need Another Hero”.

La vida de King fue celebrada en el espectáculo de Broadway “Beautiful: The Carole King Musical”. Dando un paso al frente tras una carrera escribiendo canciones para otros, su álbum de 1971 “Tapestry” pasó a ser uno de los más vendidos de todos los tiempos. Sus éxitos incluyen “It’s Too Late”, “You’ve Got a Friend” y “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”.

Rundgren, un pionero del power pop, es conocido por temas melódicos como “Hello It’s Me”, “I Saw the Light” y “We Gotta Get You a Woman” además del clásico “Bang the Drum All Day”.

Clarence Avant, exgerente, propietario de un sello discográfico y organizador de conciertos, recibirá el premio Ahmet Ertegun como no intérprete. Su impacto en la industria de la música se destacó en el documental de Netflix de 2019 “The Black Godfather”.

Grohl, King y Turner elevan el número de artistas incorporados dos veces al Salón del Rock a 26. Antes de King y Turner, Stevie Nicks era la única mujer con esa distinción.

Dos nuevos miembros, Belinda Carlisle de The Go-Go’s y Pat Smear de Foo Fighters, formaron una vez parte de la banda punk de Los Ángeles The Germs, antes de obtener los trabajos que los llevaron a la fama.

Antes de ingresar al salón en sus categorías especiales, tanto LL Cool J como Kraftwerk habían sido nominados seis veces como intérpretes sin haber sido elegidos.

Cinco de los seis intérpretes admitidos siguen siendo artistas en activo. Sólo Turner está retirada, y sin duda el salón intentará reclutar a Beyoncé para rendir homenaje en el escenario. De cualquier modo, el salón espera ofrecer uno de los primeros grandes conciertos desde que el negocio de la música en vivo esencialmente cerró debido a la pandemia del coronavirus.

“Realmente lo vemos como una verdadera celebración de la reapertura de la música, no sólo en Estados Unidos sino en el mundo”, dijo John Sykes, presidente de la Fundación Salón de la Fama del Rock and Roll, en una entrevista con The Associated Press.

La ceremonia de incorporación, que se llevará a cabo en el Rocket Mortgage Fieldhouse en Cleveland, se transmitirá simultáneamente en SiriusXM y se transmitirá después por HBO.