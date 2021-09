'Final': Enrique Iglesias anuncia el último disco de su carrera

Para sorpresa de todos, Enrique Iglesias anunció que el próximo 17 de septiembre lanzará su nuevo disco titulado Final, y adelantó que, aunque se presentará en dos volúmenes, será el último en su carrera.

It´s been a long time coming. my FINAL ALBUM will be out September 17th! Thank you @Ricky_Martin and @SebastianYatra for a great chat and especially thank you to all my fans! Gracias a todos mis fans! You guys are the best! See you soon. We promise you an UNFORGETTABLE TOUR. pic.twitter.com/iu6a29Xsx3