¡Ya está aquí! Filtran el tráiler de Spiderman ‘No Way Home'

El esperado tráiler de la tercera película del arácnido, en esta ocasión encarnado por Tom Holland podría estar más cerca de lo que parece.

La tarde de este domingo las redes sociales estallaron con lo que parece ser la filtración del tráiler oficial de la cinta a estrenarse en diciembre.

Dejare esto por aquí y me iré lentamente ?? #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/WJECB6eqTH — All Comics (@AllComics10) August 22, 2021

A diferencia de otros videos realizados por fanáticos, este material parece incluir escenas inéditas de Spider-Man: No Way Home, pero aún sin editar, que incluye a Tom Holland como Spidey y a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, pero también mostraría el regreso no solo de los dos villanos confirmados para la película, el Doctor Octopus y Electro, si no también del Duende Verde, el enemigo del Spiderman dirigido por Sam Raimi.

Múltiples rumores han especulado que el mismísimo Willem Dafoe regresaría como el Green Goblin, y de ser cierto este material, finalmente se habría confirmado.

En una secuencia final del tráiler aparece una de las icónicas bombas con forma de calabaza del Duende Verde de la primera película de Spider-Man de Sam Raimi, junto a la primera aparición de Alfred Molina y Jamie Foxx.

De momento, Sony no ha emitido ningún comunicado, sin embargo en redes sociales se ha comenzado a esparcir la noticia de que la compañía está bloqueando el tráiler de la plataforma You Tube para seguir evitando el esparcimiento.

