Circula fotos íntimas de Mariana Seoane

La cantante Mariana Seoane, ha dado de qué hablar en redes sociales, luego de que se compartieran unas fotos muy íntimas de ella.

Dichas fotos pertenecen al año 2018 cuando la actriz y cantante fue víctima de hackers, quienes filtraron unas fotos de ella mientras posaba secándose el cabello tras tomar una ducha en un gimnasio.

En más de una ocasión, Mariana señaló que las imágenes no fueron compartidas por ella, lo que generó bastante indignación entre sus seguidores, quienes pidieron no difundir las imágenes.

Esto es solo la muestra de que las fotos aun siguen en la red y continúan siendo compartidas por varias personas para volver a dar de qué hablar.

En ese entonces "La Niña Buena" dijo en un entrevista para una televisora a nivel nacional: "¿Qué hago?, ¿me enojo? ¿Me arruino el día? Fue una invasión a mi privacidad porque estaba secándome el cabello en el gimnasio y a quién le echo la culpa, pues no sé".

"Cuando vi mi foto no me asusté y dije: 'bueno, pues ya, lo tomo así porque no estaba haciendo nada malo. Pensaban que me iba a poner mal, pero no. Lo he tomado bien, estoy dando la cara, mañana ya no va a ser nota, de eso se trata, para qué hacerlo más grande", recalcó.