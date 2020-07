Filtran llamada al 911 en donde se pide ayuda para encontrar a Naya Rivera

California.- La noticia de la desaparición de Naya Rivera, protagonista de Glee, tiene a todos sus seguidores consternados por lo que han estado muy pendientes de cada actualización.

Sin embargo, fue el pasado jueves que las autoridades presumieron que tras una búsqueda exhaustiva, la actriz posiblemente este muerta.

Tras los hechos, una llamada que reportó el incidente al 911 fue filtrada, en la grabación se puede apreciar la voz de una mujer reportando a un niño solo en un bote sin su madre cerca.

This is an updated link to the 911 recording reporting Naya Rivera as a missing person. https://t.co/kxIMN5HVfS