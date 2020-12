Filmarán película con los regios

La producción cinematográfica en Nuevo León se ha detenido, pero Misión: Peligroso, que se filmará durante 2021, pretende que la sede se reactive y pueda ayudar a la descentralización de la industria.

Ana Claudia Talancón, Andrés Almeida y Alejandra Guilmant, encabezan el elenco de la cinta con guión y dirección de Marcela Recio, inspirada en el videoclip de nuevo minutos que ella mismo creó para la banda Vagabonds.

"Las veces que me ha tocado venir la gente me ha tratado muy bien, hay mucho talento y mucha inversión en Monterrey. El proyecto tiene una energía muy bonita y me encanta la idea de apoyar a Marcela, a quien conozco desde hace años", expresó Ana Claudia Talancón.