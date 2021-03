Festival de Tribeca será el primer festival de cine en llevarse a cabo presencial

"A medida que Nueva York emerge de la sombra de COVID-19, parece correcto reunir a las personas en persona para nuestro festival del 20 aniversario", dijo Robert De Niro, cofundador del festival, en un comunicado".

En 2021, el festival de 12 días será una celebración de películas y de cine. El festival emitió un comunicado donde informa que trabajará en conjunto para garantizar que todas las reuniones publicadas que se generen como interacciones en el festival sean completamente seguras y libres de coronavirus.

Los eventos del festival en esta ocasión se llevarán a cabo del 9 al 20 de junio, dos meses después de la fecha usual, en la misma calle donde se lleva desde hace 20 años en Manhattan en Nueva York, solo que esta vez también se unirán otros lugares para llevar a cabo las proyecciones de otras cintas.

Las pláticas y las proyecciones serán a cabo de 5 puntos de la ciudad incluyendo Brookfield, el rooftop de la calle 57, The Battery, The Hudson, Empire States in Staten Island and The Metrotech commons in Brooklyn.

"Tribeca es una comunidad de los narradores de historias más resistentes y talentosos del planeta", dijo Jane Rosenthal, cofundadora y directora ejecutiva de Tribeca Enterprises y el Festival de Tribeca. "En 20 años, nuestra comunidad de creadores y socios se ha convertido en una familia. Este verano estamos emocionados de reunirnos cuando Tribeca se convierta en una pieza central del entretenimiento en vivo en los vecindarios de la ciudad de Nueva York ".

El festival se que se fundó hace dos décadas a raíz del 11 de septiembre, se ha convertido en un importante lugar de exhibición del cine independiente.

Otros festivales de cine importantes, como Sundance y el Festival de Cine de Toronto, han sido en gran parte asuntos virtuales, aunque Toronto sí acogió proyecciones de autocines. Otros festivales de cine internacionales están avanzando con planes de ser presenciales. El Festival de Cine de Cannes, por ejemplo, dice que tendrá lugar en julio.