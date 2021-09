Mexicanos siguen triunfando en el cine...ahora llegan al Festival de Cine de Londres

Con presencia en varias categorías, los creadores mexicanos destacan en la 65 edición del Festival de Cine de Londres, que apuesta en 2021 por la diversidad étnica y de género e incluye una variada selección de obras latinoamericanas y españolas.

Tras anunciar que Sundown, del mexicano Michel Franco, competirá como mejor película contra cintas como Fue la mano de Dios (È stata la mano di Dio), del italiano Paolo Sorretino, el Instituto de Cine Británico (BFI, en inglés) confirmó que Spencer, la cinta sobre la princesa Diana de Gales del chileno Pablo Larraín, figurará entre las proyecciones de gala.

Algunas cintas mexicanas en competencia son: En la categoría de primera película Noche de fuego, de la mexico-salvadoreña Tatiana Huezo, entre los documentales destaca Una película de policías de Alonso Ruizpalacios, Maya y los tres de Jorge R. Gutiérrez, entre otros.

Otros filmes que se mostrarán en una pantalla especial en el Royal Festival Hall londinense cada noche del certamen, del 6 al 17 de octubre, son El poder del perro (The Power of the dog), de la neozelandesa Jane Campion; Belfast, del actor y director británico Kenneth Branagh; La crónica francesa (del Liberty, Kansas Evening Sun) -The French Dispatch-, de Wes Anderson; o The Lost Daughter, de la actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal.

La magia regresará al festival con eventos presenciales a su máxima capacidad.

