Festival de Cine de Toronto planea alfombras rojas virtuales

NUEVA YORK.- El Festival Internacional de Cine de Toronto, una de las plataformas para las películas del otoño boreal y posibles contendientes de los Oscar, anunció el miércoles sus planes para una versión 2020 reducida, con alfombras rojas virtuales y funciones de autocine.

El Festival de Toronto (TIFF por sus siglas en inglés), realizado anualmente a comienzos de septiembre, suele ser una celebración que se extiende por toda la ciudad y presenta entre 250 y 400 películas, además de muchos de los estrenos más grandes de fin de año. Debido a la pandemia, los organizadores dijeron que la edición de este año dependerá del permiso de las autoridades de salud de Ontario.

Por ahora el TIFF está cambiando radicalmente la forma en la que se hará. En vez de 10 días de festival se harán la mitad, por lo menos en cuanto a funciones físicas. Los primeros cinco días habrá funciones de estreno en las que se guardará el distanciamiento social, incluyendo en autocines y al aire libre.

Por primera vez el TIFF tendrá una plataforma digital para funciones online y charlas que abarcarán los 10 días del festival. Eso incluirá funciones digitales para la prensa y miembros de la industria, que suelen viajar por miles a Toronto.

Todavía es una posibilidad que no estén permitidos los viajes internacionales a Canadá. La frontera entre Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, permanecerá cerrada para viajes no esenciales por lo menos hasta el 21 de julio.

"La pandemia ha afectado mucho al TIFF, pero hemos respondido volviendo a nuestra inspiración original: darle lo mejor del cine a la audiencia más grande posible", dijo Cameron Bailey, codirector y director artístico del festival. "Nuestro equipo ha tenido que repensar todo y abrir nuestras mentes a nuevas ideas".

El miércoles el festival anunció 50 películas para su selección, y planea agregar más en el verano. Las elegidas incluyen a "Ammonite" de Francis Lee, "Druk" ("Another Round") de Thomas Vinterberg y "Concrete Cowboy" de Ricky Staub. El año pasado el festival tuvo el estreno mundial de "Knives Out" ("Entre navajas y secretos"), "Jojo Rabbit", "Harriet", "A Beautiful Day in the Neighborhood" ("Un buen día en el vecindario") y "Just Mercy" ("Buscando justicia").

Ningún festival importante se ha realizado desde que comenzó el brote de COVID-19. El Festival de Cine de Cannes en Francia, el SXSW en Texas y el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York han sido cancelados y obligados a improvisar. Cannes hizo el anuncio de su selección para ayudar a poner el foco en las películas que pensaba mostrar. SXSW presentó algunas películas participantes por streaming en Amazon Prime durante una semana.

Cuando los Oscar pospusieron su ceremonia dos meses, el calendario también cambió para los festivales de fin de año, incluyendo aquellos en Venecia y Telluride. Si la temporada de premios se lleva a cabo como está planeado, las fechas en septiembre de esos festivales no se alinean tan bien con los Premios de la Academia del 25 de abril.

Al igual que otros festivales, el TIFF, que es una organización no lucrativa, ha sufrido reducciones en su personal. Esta semana despidió a 31 empleados de tiempo completo. Sus oficinas y cines en el centro han estado cerrados desde marzo, aunque en el lado positivo el festival lanzó una plataforma virtual titulada "Stay-At-Home Cinema".