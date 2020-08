Provocará risas y reflexión con su Sinfonía Atípica 

Es escritor y músico, pero en su bagaje profesional, Fernando Rivera Calderón, también incluye estudios de comunicación social, historiografía de México y pensamiento contemporáneo, actualmente dirige y conduce Me Canso Ganso, revista cultural que se transmite por Canal 22.

El cúmulo de conocimientos e ideas que ha desarrollado durante la cuarentena, lo ha trasladado a la creación de nueva música y hoy tiene una cita con el público en un show vía zoom que ha denominado Sinfonía Atípica.

"Este espectáculo surge de varias canciones y reflexiones que he hecho durante este periodo, que me han llevado a escribir muchos textos, muchos de ellos humorísticos, que tienen que ver con no saber qué hacer con uno mismo cuando tiene que estar en casa tanto tiempo.

"Escribí sobre las nuevas formas del amor, hago una canción que se llama Aléjate de mí porque te quiero, y otra que se llama La garota de Ipandemia, que es una apología al cubrebocas, también hago una crítica a la personas que opinan en las redes sociales con la autoridad de epidemiólogos, como si fueran doctores con mucha sabiduría cuando realmente no la tienen", comparte Rivera sobre parte del repertorio.

Fernando tiene un alter ego musical llamado Monocordio, proyecto con el que ha publicado ocho discos y por supuesto que esas canciones también serán parte de la cita programada para hoy a las 21:00 horas. Para más detalles sobre la presentación puedes consultar elvicio.com.mx o vía whatsapp al 5537533529.