Fernando del Solar reaparece muy sonriente en Venga la Alegría

El famoso conductor de la televisión mexicana, Fernando del Solar, realizó una apareición virtual en el programa "Venga la Alegría".

El argentino saludó a sus ex compañeros de trabajo “qué gusto escucharlos otra vez, estar en contacto con el público, estar en contacto con ustedes”.

Ando con una voz un poco afónica porque la neumonía de fin de año se puso complicada, si ven esta pequeña cicatriz es porque me hicieron una traqueostomía para que pudiera respirar mejor, durante un tiempo no pude hablar, tuve daño en las cuerdas, pero ya estoy como nuevo, como una fiera, como pantera".

Fer del Solar habló sobre la neumonía que lo llevó a terapia intensiva de un hospital a fines de diciembre pasado. "Entré el 21 de diciembre con una neumonía muy fuerte, con el 70 por ciento de mis pulmones colapsados por una bacteria, entonces me la pasé todo el fin de año sedado, dormido, me desperté por ahí del 20 de enero aproximadamente mientras me hacían todo tipo de estudios, todo tipo de tratamientos, estuvo complicada la cosa, pero estoy bien".

Fernando del Solar informó que por el momento no tiene algún proyecto en puerta; mientras tanto permanecera en su casa ante la pandemia de Coronavirus (COVID-19).