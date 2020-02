Fernando del Solar abandonó el hospital y ahora está con sus hijos: Ingrid Coronado

La conductora de televisión Ingrid Coronado aseguró que se encuentra contenta debido a que la salud de Fernando del Solar, padre de sus hijos más pequeños y con quien estuvo casada siete años, ha mejorado y éste ya se encuentra en su casa convalesciendo luego de permanecer varias semanas hospitalizado a causa de una neumonía.

Luciano y Paolo, los dos hijos de Del Solar e Ingrid están más tranquilos de saber que el también actor recupera la salud paulatinamente, por lo pronto éste ya pudo convivir con los pequeños, explicó la exintegrante del grupo Garibaldi a la prensa.

Coronado comentó que para los niños es importante que sus padres estén bien, pues son los más vulnerables en esas circunstancias, "pero hoy estamos muy bien y Fernando se encuentra en su casa".

Fernando del Solar e Ingrid Coronado conformaron en 2008 una de las parejas más sólidas y más queridas del espectáculo en México, sin embargo fue en 2015 cuando decidieron separarse, tres años después de que le dieran al argentino la noticia de que padecía Linfoma de Hodgkin.

Coronado, quien acudió a la presentación a medios de comunicación de la obra "Hoy no me puedo levantar", compartió que actualmente se encuentra concentrada en proyectos dirigidos a sus redes sociales, además de que está próxima a estrenar un blog y un proyecto de televisión del que no pudo dar detalles, debido a que ésta en pláticas.