Federico Ayos muestra una faceta más madura

A pesar de que tiene casi 30 años, en melodramas como Corazón que Miente, La Candidata y Mi Marido tiene Familia, Federico Ayos ha interpretado a adolescentes, pero en sus nuevos proyectos en televisión el actor ha tenido la oportunidad de dar vida a personajes más maduros.

´´Yo tengo la fortuna y no fortuna de ser traga años, entonces siempre me vi más chico de la edad que tengo, yo tengo 27 años y siempre me vi más pequeño. Ahora, en cuanto me empezó a salir el bigote y barba dije ´me lo voy a dejar crecer para hacer personajes un poquito más grandes´´´, contó entre risas el argentino.

Pero de acuerdo con el artista, esto no significa que no quiera volver a encarnar a un joven. ´´Es el inicio de hacer personajes más maduros, pero eso no quita que vuelva a hacer un papel de adolescente porque me quito el bigote y la barba y vuelvo a tener 23 años otra vez´´, indicó Ayos, quien en Netflix puede ser visto en la primera temporada de El Dragón: El Regreso de un Guerrero.

Sin embargo, Federico aseguró que disfruta mucho dar vida a roles que vayan más acorde a su edad. ´´Siempre los personajes que son más maduros tienen otro tipo de problemáticas y ni más ni menos interesantes que las de un adolescente, pero ya ahí es cuestión de gustos y depende de cada actor´´, expresó.

Actualmente, el argentino aparece de lunes a viernes en la señal de Las Estrellas con Médicos, Línea de Vida, producción de José Alberto Castro donde interpreta el papel de Rafael Calderón, un médico anestesiólogo con problemas de adicción. ´´Como actor uno siempre agradece personajes que tengan este tipo de intensidad y matices, digo, no tengo ningún problema con los personajes rosas, pero realmente me divierte muchísimo más hacer papeles que tengan este tipo de oscuridad, que sean más humanos´´, señaló.