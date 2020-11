Fanática se mete a grupo de 'haters' de Victoria Song... y elimina miles de mensajes

Monterrey.- ¿Qué es lo más loco que una admiradora puede hacer por su estrella de K-pop favorita? Suponemos habrás pensado muchas cosas, pero sin duda lo que te contaremos a continuación te dejará anonadado.

Cansada de todo el 'hate' que usuarios de Internet le aventaban a la estrella de K-pop Victoria Song, una joven decidió "aliarse con el enemigo" para destruirlo desde adentro. Así como lo lees.

Resulta que una fanática de Victoria pasó alrededor de 10 años como integrante de un foro donde se atacaba constantemente a la cantante; a base de una intensa actividad y lealtad a la causa "anti Victoria", la joven fue ganando poco a poco el respeto de los creadores de esa comunidad, hasta que se convirtió en la moderadora de dicho espacio.

Ya instalada en el "poder", la seguidora comenzó a tener privilegios en el manejo del grupo, hasta que por fin, después de una década, logró su objetivo: eliminar publicaciones con mensajes de odio hacia Victoria.

Fueron aproximadamente 15 mil los mensajes que esta chica logró eliminar de la página.

La historia fue dada a conocer por varios medios, entre ellos Trending Weibo en su cuenta de Twitter; como era de esperarse, la historia sorprendió a más de una fanática que reconoció la paciencia y perseverancia de la joven.

