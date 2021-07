Famosos celebran a lo grande el 'Día del padre'

A través de sus redes sociales, diversas estrellas compartieron la magia y dicha de la paternidad, o de celebrar junto a los ‘jefes’ de su tribu, la celebración por el Día del Padre, aquí te mostramos algunos momentos de sus festejos.

Eugenio Derbez

“Los hijos no nacen con instructivo. Si a eso le sumas que cada uno trae incluido su propio temperamento y carácter, se vuelve aún más complicado. Para mí, ser papá no significa que siempre debamos ser compatibles y que todo sea perfecto, se trata de que mis hij@s entiendan que por sobre todas las cosas y ante cualquier situación, más allá de todo, siempre serán lo más importante en mi vida”, posteó el comediante.

Alejandro Fernández

El Potrillo celebró su día y compartió una imagen acompañado de don Vicente Fernández, su mentor en los escenarios… y en la vida. “Como diría García Márquez: ‘Un hombre sabe que está envejeciendo porque empieza a parecerse a su padre’. Y yo, papá, no puedo ser más feliz de envejecer así para los míos. Feliz Día del Padre @_vicentefdez ¡Te amo! #DíaDelPadre2021”

Chayanne

El originario de Puerto Rico, Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne, compartió una tierna imagen en la que aparece en las piernas de su papá y donde se les ve muy divertidos. “Siempre somos niños. ¡Que viva el amor! ¡Feliz Día de los Padres!”, posteó el cantante en su publicación que rápidamente cosechó más de 300,000 likes.

Luis Fonsi

No hay mejor lugar que el hogar, y Luis Fonsi lo sabe, por eso no dudó en compartir un momento feliz posando junto a su familia. “Le doy gracias a Dios todos los días por tenerlos. Ser padre es la bendición más grande de la vida ♥️ #FelizDiaDeLosPadres #HappyFathersDay”, compartió el músico.

Ricardo Montaner

El cantautor celebró con su familia esta fecha especial y les dedicó un emotivo mensaje: “Esta carrera de la paternidad que asumí hace algún tiempo, no sólo me ha traído hijos maravillosos como los que aparecen en esta foto, sino que me justifica la existencia todos los días. Ser papá todos los días, estar ahí para lo que sea… seguirán creciendo, se irán yendo, seguiré estando… los amo #DíaDelPadre”

Carlos Rivera

El egresado del reality show La Academia, compartió en Instagram una imagen junto a su papá a quien le agradeció su apoyo incondicional: “¡Mi Papito! Mi mejor amigo. Mi fan número 1. Te amo. #FelizDíaDelPadre”.