Falleció Phil Spector, creador del ´muro de sonido´

Phil Spector, uno de los productores más aclamados de la música moderna y creador del ´muro de sonido´, falleció este sábado a los 81 años por causas naturales en un "hospital externo" a la cárcel de California, EUA donde cumplía condena, según informó ayer el Departamento de Correcciones y Rehabilitación del estado.

Spector, que desde 2009 cumplía una sentencia de 19 años en la prisión de Stockton por el asesinato en segundo grado de la actriz Lana Clarkson, está pendiente de autopsia para determinar la causa oficial de su muerte, señalaron las autoridades, aunque el portal TMZ señala que había padecido Covid-19 recientemente.





El excéntrico productor, incluido en el Salón de la Fama del Rock en 1989, labró su fama en la industria discográfica detrás de las carreras de Tina Turner, The Beatles y los Righteous Brothers y creó una técnica llamada ´muro de sonido´, con una orquestación y apoyo de bajos exuberante y densa, que fue clave en las grabaciones de rock.





Se convirtió en un magnate musical a los 23 años y encadenó una serie de éxitos. Completó y mezcló las cintas inacabadas de The Beatles para la edición final de Let It Be, y dirigió la grabación del disco más vendido de los Ramones, End of Century.

En 2003 asesinó a Lana Clarkson de un disparo, por lo que fue condenado a 19 años de prisión.