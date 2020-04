Fallece Vincent Marzello, actor de 'James Bond' y 'Superman'

El estadounidense Vincent Marzello, actor que apareció en dos cintas de "James Bond", así como en "The Witches" y "Superman", y que vivía en Londres con su esposa, Lorelei King, murió a los 68 años.

King anunció en su cuenta de Twitter el fallecimiento del actor, sin dar a conocer las causas: "El amor de mi vida, mi querido esposo Vincent Marzello, murió esta mañana. Para aquellos que lo conocieron, lamento publicar esta noticia, en lugar de contactarlos personalmente".

Agregó que está devastada y con el corazón roto, comentario que acompañó con una foto de ambos muy sonrientes. De acuerdo al portal de Variety, en 2009 Marzello fue diagnosticado con demencia, cuando recibía tratamiento contra el cáncer.

Vincent es recordado por interpretar al padre del joven protagonista "Luke" en The Witches (1990), adaptación cinematográfica de la novela homónima de Roald Dahl.

Durante su carrera, apareció en dos películas de "James Bond": The Spy Who Loved Me (1977) y Never Say Never Again (1983), así como en el filme de 1978 de Superman", entre otros.