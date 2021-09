Se apaga la sonrisa del cine francés, falleció Jean-Paul Belmondo

El actor Jean-Paul Belmondo, la sonrisa eterna del cine francés, falleció ayer a los 88 años, una desaparición que deja a la pantalla sin una de sus grandes figuras a nivel mundial.

Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA