Fallece en un tiroteo el rapero KJ Balla

Nueva York, EUA.- El rapero estadounidense KJ Balla, de 23 años, falleció la madrugada de este sábado tras recibir varios impactos de bala en Brooklyn, Nueva York.

El cantante, con nombre real Kennedy Noel, paseaba por Bradford Street, apenas alejado de su casa, hasta que fue baleado desde un automóvil, confirmó su tía Jacqueline Smith a diversos medios internacionales.

"Estamos pasando por movimientos de altibajos en estos momentos. Es difícil en este momento, es muy difícil", expresó notoriamente afligida.

De acuerdo al diario Daily Mail, el intérprete recibió un disparo en el pecho y posteriormente fue trasladado por paramédicos al Hospital de la Universidad de Brookdale, donde murió tiempo después a causa de sus heridas. El tiroteo ocurrió justo antes de las 10 p.m., según la policía de Nueva York.

KJ Balla tenía su sello llamado Nothing Récords, en donde lanzó sencillos como Switch the Game, Strangers y Cookin Up. Su video más reciente fue Back to Back, en donde colaboró con el también rapero Jay Gwuapo, con quien cantó una de las estrofas, que mencionaba que "no puede morir en la calle".