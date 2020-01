Fallece Andrea Arruti, actriz que prestó voz a 'Elsa' de Frozen

El fallecimiento de la joven actriz de doblaje, Andrea Arruti, ha conmocionado al mundo del cine y del espectáculo; y tanto como sus fans, amigos y familia, han expresado sus condolencias en redes sociales.

De acuerdo con la revista Quién, la joven actriz de 21 años de edad murió el pasado 3 de enero por causas desconocidas, y fue hasta ahora que se dio a conocer tan lamentable noticia.

Andrés, había prestado su voz para el personaje de "Elsa" de niña en 'Frozen', el personaje de "Diamond Tiara" en 'My Little Pony'; "Nekko", en 'League of Legends'; "Izzy", en la serie 'Jake y los piratas del País nunca jamás', entre otros.

En la cuenta de Twitter del Doblaje mexicano, lamentaron el fallecimiento de la actriz, así como también en la cuenta oficial de 'League of Legends'.

Lamentamos el fallecimiento de la gran Actriz y Cantante Andrea Arruti. Una bella y joven talento de nuestro Doblaje Mexicano. En paz descanse pic.twitter.com/aTIrobpikA — Doblaje Mexicano (@ytadobmex) January 12, 2020