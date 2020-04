Fallece Adam Schlesinger debido al coronavirus

Después de estar internado en Nueva York a causa del COVID-19, el músico y compositor estadounidense Adam Schlesinger, miembro de Fountains of Wayne, falleció este miércoles por complicaciones derivadas del virus a los 52 años.

De acuerdo a información de medios internacionales, su abogado, Josh Grier, lo había reportado en estado grave, por lo que permanecía sedado y con un ventilador. Finalmente dio la noticia de su muerte.

Schlesinger fue ganador de dos premios Emmy, de un total de diez nominaciones que tuvo, por la serie Crazy Ex-Girlfriend, aunque anteriormente fue nominado a los Tonys y los Grammys. Además de ser el fundador de Fountains of Wayne, con quienes grabó cinco discos, también formó parte de las bandas Tinted Windows e Ivy. El tema de la película That Thing You Do!, con Tom Hanks, le valió una nominación a los premios Oscar y a los Globos de Oro en 1997.

A lo largo de su carrera apareció en el soundtrack de diversas películas como There´s Something About Mary, Me, Myself & Irene, Music and Lyrics, Robots, Scary Movie o Insomnia.

Con Fountains Of Wayne fue nominado para dos Grammys en 2003, aunque el que ganó fue como mejor álbum de comedia por A Stephen Colbert Christmas, en 2010. En los últimos tiempos, el compositor trabajaba con Sarah Silverman para el musical The Bedwetter, en el Atlantic Theater Company, aunque su estreno se retraso debido a la propagación del coronavirus.