Explora un nuevo camino

Cecilia Suárez está en un momento dulce de su carrera, conectando diversos proyectos internacionales de gran calibre. Después del éxito de La casa de las flores y la esperada Alguien tiene que morir -todo ello en los últimos dos años- hoy estrena en Amazon Prime Video, la serie 3 Caminos.

"Cuando me preguntan en qué punto de mi carrera estoy, yo nunca sé en que punto estoy. Me parece tan curioso mirar la carrera así. Admiro a los actores y actrices que la pueden mirar así. Yo, la verdad, no tengo esa capacidad de decir en qué punto de mi carrera estoy", confiesa la actriz.

Cuando habla de futuro, en relación a la interpretación, no se centra en algo concreto, sino que prefiere que las cosas surjan: "No sé que pasará, pero me apetece hacer cualquier cosa que no haya hecho antes, siempre es algo que me apetece".

En cuanto a su personaje, Úrsula, una mujer que acude al Camino de Santiago para conectar con aquello que su marido le contaba acerca de la experiencia, Suárez explica cómo fue construyéndolo y cuáles eran las claves del mismo, entre las que destacaba el "silencio".

"Ha sido muy lindo porque creo que está muy bien planteado el personaje desde el papel. Hay una cosa que me emociona siempre y es que este personaje estaba, en gran medida, conectada con el silencio, y eso nos toca muy pocas veces en lo que hacemos".

3 Caminos narra la vida de cinco amigos de diferentes nacionalidades unidos por el Camino de Santiago a lo largo de tres épocas distintas, el año 2000, el 2006 y el 2021. Es una mezcla de drama y comedia, el paso del tiempo va desmontando sus sueños, tejiendo y destejiendo parejas y amistades y transformando la personalidad de los cinco.