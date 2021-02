Expande su mundo de fantasía

Fenrai es la tierra del Sol y la Luna, el mundo mágico de los Solaris y Lunaris, parte fundamental en Las Memorias de Fenrai. La Guía al Universo de El Príncipe del Sol, el último libro de Claudia Ramírez Lomelí, mejor conocida como la famosa booktuber Claudia Reads Books.

La autora ha publicado dos libros que le preceden: El Príncipe del Sol y La Ladrona de la Luna, que forman parte de una trilogía a la cual le falta una última obra, ese desenlace tan esperado; sin embargo, antes de éste decidió sacar un volumen previo que es como un plus de la saga, en el cual relata las memorias de este mágico lugar en el que se desarrolla toda la historia.

"Este libro es un complemento de esa trilogía, es ilustrado, tiene stickers. En los otros platico sobre Fenrai, a través de los ojos de sus personajes, pero aquí existe una visión más omnipresente del mundo fantástico que creé. Hablo sobre su sistema de poderes, geografía, magia, sobre algunos personajes", explicó Claudia.

En la obra se cuenta sobre los orígenes de Solaris y Lunaris y cómo funciona la magia en toda la historia, que ha causado tal revuelo entre los jóvenes, que han creado perfiles de Instagram y grupos en redes sociales para comentar y compartir sobre los libros.

"Estoy muy agradecida, hay muchas críticas positivas y respeto mucho las críticas constructivas, porque yo también reseño libros y comprendo que hay gustos diferentes".

La escritora platicó que ella lee y escribe desde pequeña, es por eso que inició un canal de YouTube: Claudia Reads Books, para compartir sus lecturas y su comunidad se ha vuelto una especie de club de libros con cientos de miles de miembros.

"Los libros me han acompañado toda mi vida y el canal que abrí hace seis años me cambió la vida, lo hice para platicar y que me escuchara quien quisiera, pues no tenía a nadie que lo hiciera. Soy una amante de las palabras y de los mundos que hay en los libros", finalizó.