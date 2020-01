Exigen seguridad para actores

Luego de que se reportara el fallecimiento de los actores Luis Gerardo Rivera y Jorge Navarro durante el ensayo de una escena de la serie Sin miedo a la verdad, Juan Manuel Bernal, Joaquín Cosío y Ari Gallegos, exigieron condiciones de trabajo seguras para el gremio.

"Los actores Luis Gerardo Rivera y Jorge Navarro murieron en un ensayo de una serie de Televisa, su audacia hizo (una) mezcla mortal, con los afanes ahorrativos -casi miserables de las productoras- no había stunts ni el mínimo equipo de seguridad. Su muerte es absurda y debe ser aclarada", exigió Cosío vía Twitter.

El mensaje del protagonista de filmes como El infierno y Matando cabos fue compartido por Juan Manuel Bernal, quien desde su cuenta arremetió en contra de quienes han difundido información sobre el fallecimiento de los actores sin precisar los hechos y a qué riesgos se les sometió a los compañeros. "Exijamos siempre a las producciones, las óptimas condiciones para ejercer nuestro trabajo, compañeros", agregó el actor.

Por su parte, Ari Gallegos, detalló que tuvo una mala experiencia con los responsables de la serie, al aparecer en un capítulo realizado en 2018. ´´No me extraña nada esto, en esta producción me hicieron arrastrarme en una escena en el piso, donde había vidrios, lo reporté con el productor Rubén Galindo y hasta me tacho de problemático´´, lamentó el artista, quien resaltó el buen trato que recibió por parte de Netflix, al trabajar en la serie Narcos: México.

Por su parte, la ANDA emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de Luis Gerardo Rivera y Jorge Navarro Sánchez, quienes cayeron de un puente en una locación.

