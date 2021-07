Hanna Jaff: Audios filtrados exhiben el cruel racismo de la nobleza británica

Amenazas, odio y discriminación a los mexicanos, son evidentes en los audios filtrados por la mexicana Hanna Jaff, en los que presuntamente se escuchan conversaciones entre su ex esposo el heredero al título de Lord, Barón de Teynham y Pylewell Park, Henry Roper-Curzon y los padres de éste, David y Lucinda.

De acuerdo a las conversaciones, la familia descendiente de Enrique VII Tudor, Rey de Inglaterra, y la Reina María Estuardo de Escocia, buscaba que fuera ella quien saldara las deudas que los llevaron a perder su mansión.

"Tiene que cumplir porque con una llamada telefónica acabamos con ella", se escucha que dice el papá. "Sí, se lo dije como amenaza... va a tener que hacerlo, quiero obtener una compensación de ella", responde Henry.

Las conversaciones suben de tono cuando Henry expresa su odio a los mexicanos, que asegura son inferiores intelectualmente, provocándole deseos de matarlos. "Tommy (hermano de Henry) me alertó sobre los mexicanos y me provocó decir que a todos les iba a cortar la cabeza... No me importa la sangre, son patéticos; tienen sangre española, una pinche revoltura de mier... de países diferentes, no son iguales, no son fuertes como nosotros.

"Los mexicanos me fastidian tanto que a veces quiero matarlos a todos, romperles el cuello; me fastidian tanto, estúpi... de mier...", se escucha decir en las conversaciones, entre las que también aparece su mamá, Lucinda, apoyándolo: "somos superiores, (ellos son) plebeyos, ¡sí lo somos (superiores)!".

El matrimonio de Hanna Jaff y el Barón Henry Roper-Curzon, que acaparó titulares entre la prensa mexicana al ser él un miembro de la realeza británica, terminó sólo 18 meses después. De acuerdo a Hanna, el divorcio se dio tras ser víctima de discriminación y agresiones verbales por parte de su expareja y su familia.