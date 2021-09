El creador de Apple, al igual que su esposa creían que no es justo que sus hijos dispongan de un dinero que no trabajaron

Eva, la hija de Steve Jobs no heredará ni un peso de su padre

En el inicio de la década de los 2000, Steve Jobs junto con su compañía Apple revolucionaron por completo la tecnología, el mundo de los teléfonos inteligentes, laptops, la manera de conectarse y escuchar música.

Su trabajo lo llevó de ganar nada a millones, por lo cual no costaría pensar que obviamente su descendencia tendría la vida resuelta, sin embargo, no es así, pues el fallecido creador creía firmemente en que el trabajo es necesario para generar dinero y que este se gasta cuando se gana, no cuando alguien más lo hereda.

Según lo indica una publicación especializada en finanzas, la viuda de Jobs heredó cerca de 21mil millones de dólares, sin embargo, ni un peso de esta cantidad va para sus hijos, incluida Eve, una joven de 23 años estudiante en la Universidad de Stanford.

El fallecido genio de la tecnología y magnate fue estricto hasta el final de sus días, y dispuso que el dinero ganado por él no sería para sus hijos, pues ellos no trabajaron para conseguirlo, así que tendrían que comenzar a trabajar.

Eve Jobs y las formas en las que hace dinero

Eve Jobs se graduó en Stanford, escuela a la que asistieron sus padres, especializándose en ciencia, tecnología y sociedad. La joven nacida en 1998 es aficionada a los caballos desde niña, por lo que no tardó mucho para empezar a participar en competiciones de salto.

Ha participado en la Copa de las Naciones Longines, así como en competencias en los Hamptons, Lexington y Kentucky en Estados Unidos. También en torneos internacionales como en Canadá y Reino Unido. Sus habilidades como jinete le han dejado miles de dólares en premios. Incluso ha competido contra Jennifer Gates, hija de Bill Gates.

Las redes sociales se convirtieron también en una herramienta para generar dinero, pues la hija menor de Jobs es rostro de productos de belleza a nivel mundial, así también ha modelado para distintas marcas, por lo cual los ceros en su cuenta siguen creciendo.

