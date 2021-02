Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de abusos sexuales durante su relación

ESTADOS UNIDOS.- Evan Rachel Wood afirma que su exnovio Marilyn Manson abusó horriblemente de ella durante años y ahora quiere "exponer" a este "hombre peligroso".

Las acusaciones de la actriz de la serie "Westworld" se dan después de que otras cuatro mujeres también denunciaran al cantante de "abuso".

La actriz de Westworld, de 33 años, quien se declaró bisexual hace unos años, acudió a Instagram en la madrugada del lunes para revelar la identidad de su presunto abusador.

"Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. Ya no vivo con el miedo a las represalias, la calumnia o el chantaje", continúa.