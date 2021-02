Evan Rachel Wood: ´Abusó de mí durante años´, respecto a Marilyn Manson

La actriz Evan Rachel Wood ofreció detalles sobre su traumática experiencia de abuso y violencia que atravesó mientras estaba en una relación con el músico Marilyn Manson cuando ella tenía 19 años y él 38.

Wood estuvo comprometida con el famoso cantante durante ocho meses en 2010. La pareja hizo pública su relación en 2007. "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años", escribió la actriz estadounidense, de 33 años, en su perfil de Instagram y en un comunicado enviado a la revista Vanity Fair.

"Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio", afirmó.

Además de Wood otras supuestas víctimas de Manson realizaron acusaciones. Vía redes sociales el músico negó la veracidad de las imputaciones.