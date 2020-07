Eva Cedeño aplaude a nuevos talentos

Ver a los mismos actores una y otra vez como estelares en televisión, puede resultar cansado para el espectador, por eso siempre es ´refrescante´ ver a nuevos rostros; uno de ellos es Eva Cedeño, quien protagoniza junto a José Ron la telenovela, Te Doy la Vida.

"Hay mucha gente talentosa allá afuera a la que no se le está dando la oportunidad. Me parece una gran idea que estén tomando talentos nuevos porque al final esa es la única manera de descubrir", expresó la actriz, que hasta este momento había desempeñado papeles secundarios.

Cedeño confesó que su primer protagónico llegó cuando menos lo esperaba, ya que ella originalmente hizo audición para otro personaje. "Mi llamado a ese casting era para ser Irene (la antagonista de la historia) y ya estando ahí la productora me pidió que le diera réplica a una compañera, pero como Elena", contó.

"Semanas después me llama Lucero Suárez (la productora) para decirme que me quería proponer en la empresa para que fuera su protagonista y bueno, yo lloré, grité, la abracé, me tiré al piso, me volví a parar, hice un escándalo", declaró la artista, quien está feliz por los altos niveles de audiencia que registra el melodrama, que llega a su fin este domingo a las 20:30 horas.