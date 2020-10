Eugenia León impulsa talento de sus colegas

Estar nominada en las categorías de Mejor Álbum de Música Ranchera y Mejor Álbum de Música Norteña para los Latin Grammy es un gran orgullo para Eugenia León, quien en su disco A los 4 Vientos se dio la oportunidad de darle difusión a talentos de la música regional mexicana.

"Hay mucho talento y gente que está haciendo cosas interesantes, pero no tienen la misma difusión, yo tengo la fortuna de estar hablando contigo del disco... pero hay gente que no tiene el mismo aparador, y no quiere decir que no estén pasando cosas en México. Esta nominación sí difunde el trabajo de artistas independientes", se congratuló la artista.

A los 4 Vientos cuenta con dos volúmenes: Ranchero y Norteño, en el que participan músicos e intérpretes como Los Macorinos, Lalo Mora, Pepe Elizondo, Javier Ríos y Flor de Toloache.

"Tiene que agarrar más fuerza la música tradicional mexicana. Lo que me parece interesante es combinar varios temas, en su mayoría del cancionero popular clásico, pero también hay nuevos autores, está David Aguilar, Raúl Ornelas, Rosalía León, que además de interpretar conmigo nos proporcionó un tema, y el de las mujeres compuesto por Regina, Liliana y Jesusa Rodríguez".

A los 4 vientos incluye un tema muy especial, ¡Vivan las mujeres!, en el que se hace una exigencia para frenar la violencia de género.