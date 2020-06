Estrenan avance del Snyder Cut de la ´Liga de la Justicia´

Los fanáticos de los héroes de DC lo estaban esperando y finalmente fue el propio Zack Snyder quien lanzó el adelanto de apenas 34 segundos de la versión ´Justice League Snyder Cut´ que se estrenará en HBO Max.

La versión larga de la película que se estrenó en 2017 comienza a tomar forma, por lo que HBO y el director mostraron un pequeño fragmento en el que se observa a un nuevo villano.

"Primer vistazo a Justice League. Prepárese para más en DC FanDome", escribió el cineasta en su cuenta de Twitter.

En el video se observa a la Mujer Maravilla en lo que parece ser un templo antiguo en la isla Themyscira, ella mira unas pinturas donde se cuenta la historia del villano Darkseid.

First ever sneak peek at JL. Get ready for more at DC FanDome. @hbomax #releasethesnydercut #DCFanDome pic.twitter.com/WIWwFo4Xnt